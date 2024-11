Leedu tahab 2030. aastaks luua armeediviisi

Pärast Leedu presidendi Gitanas Nausėda ja kaitseministrikandidaat Dovilė Šakalienė kohtumist sõnas Nausėda nõunik, et tulevane minister peab arendama armeediviisi, vahendab Delfi.lv. „Prioriteet number üks on diviis 2030. aastaks,“ ütles presidendi nõunik Frederikas Jansonas. „2040 või 2036 ei sobi.“ Teine prioriteet on jagunemine aastaks 2030.

Sotsiaaldemokraat Šakalienė sõnul ei vasta riigikaitse praegune rahastamine vajadustele. Tema sõnul on kaitse jaoks 3,5% SKP-st minimaalne piir. „See tähendab, et me vajame tõesti palju suuremaid summasid ja üsna kiiresti,“ ütles ta. Tema sõnul tuleb võimalikult kiiresti leida esimeseks poolaastaks 3,5% ja jätkata suuremate summade otsimist. „Muidu me valmistame seda jaotust ma ei tea, kellele – vaenlasele,“ märkis Šakalienė.