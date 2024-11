Revolutsiooniline pesumasin Haier ja kodumaine ökoloogiliste pesuvahendite tootja Mulieres parandasid Kadri elukvaliteeti!

Kadri on kolme lapse ema, kelle igapäevaelu on üsna rutiinne. Üks rutiini osa, mille järgi ajaarvamine tihti käima pidi, oli pesupesemisega seonduv. Vähe sellest, et kolme lapse, enda ja mehe pesu pesemine on juba iseenesest olnud korralik väljakutse, peab Kadri arvestama ka ülitundliku nahaga lapse (atoopiline dermatiit) ja mehe keskmisest rohkem haisvate trenniriietega.

Juba mitu aastat kasutusel olnud Mulieresi tooted on aidanud korraga tegeleda nii lapse nahaärrituse kui ka mehe trenniriietega. Mulieresi pesugeel, mida on soovitanud ka allergialiit, on võimaldanud hoida atoopilise dermatiidi kontrolli all ning teinud mehe spordiriided haisuvabaks tänu lõhnastatud äädikale. Samas mängib hea tulemuse juures väga olulist rolli ka pesumasin ja siin tulebki mängu Haieri innovaatiline pesumasin.

Kadri avastas ühel päeval, et Mulieres ja Haier on hakanud koostööd tegema, ning otsustas uurida miks, sest Mulieres ei teeks koostööd lihtsalt suvalise brändiga. Ju pidi sel olema hea põhjus. Selgus, et põhjuseid on lausa mitu.

Mängu astub Haier

Tuli välja, et ka Haier on enda eesmärgiks võtnud mõlema Kadrile tuttava mure lahendamise. Esiteks on Haieri pesumasinates kasutuses antibakteriaalne süsteem, mis hoiab bakterid eemal nii pesugeelisahtlist kui ka trumlist ja tihenditest, puhastades end ise pärast pesukordi.

Haieri ekspert: Meie masinates kasutusel olevad antibakteriaalne ABT® süsteem ning trumli ja tihendi isepuhastuv funktsioon Smart Dual Spray tagavad maksimaalse hügieeni. Nii ei pea muretsema, et teie pesumasinast saab haisev või baktereid levitav probleemitekitaja, mis nullib pere pingutused eriliste pesugeelidega.

Kadri päevased toimetused sõltusid tihti pesupesemise rutiinist. Enamasti pidi arvestama pesukordade ajastamisel ärkveloleku ja kodus olemise aegadega, lootma, et pesu ei ununenud masinasse, ja nuputama, kas pesugeel ning loputusvahend ikka said masinasse. Selgus, et Haier on ka selle peale mõelnud.