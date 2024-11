Läti toetab seal elavaid ukrainlasi tuleval aastal 65 miljoni euroga

Seimi pressiesindaja sõnul otsustas seim neljapäeval pikendada Ukraina tsiviilisikute (sh haavatavate rühmade) majutuse ja toitlustamise ning ravimite või meditsiiniseadmete ostmise kulude hüvitamise tähtaega. Veel on kavas suurendada kohalike omavalitsuste makstavat ühekordset kriisitoetust. See suureneb järgmisel aastal 343 eurolt 377 eurole täiskasvanute puhul ja 204 eurolt 264 eurole laste puhul.

Muudatused näevad ka ette, et saatjata Ukraina lastel on alates seitsmendast eluaastast õigus sotsiaalkindlustustunnistusele. See toetus peab kestma 19. eluaastani. Praegu elab Lätis sotsiaalministeeriumi andmetel 229 sellist last.