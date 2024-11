ANALÜÜS | Benjamin Netanyahu vahistamise määrusel on igal juhul ulatuslikud tagajärjed

See otsus näis mitu kuud ühel ajal nii vältimatu kui ka ebatõenäoline. 21. novembril see lõpuks langetati. Rahvusvaheline kriminaalkohus ( ICC ) andis välja vahistamismäärused Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja hiljutise kaitseministri Yoav Gallanti kohta. Neile pannakse süüks sõjakuritegude lubamist aasta aega kestnud Gaza sõjas, mille eesmärk on võidelda Palestiina sõjalise rühmituse Hamasiga .

Kohus esitas süüdistuse ka Hamasi juhile, kes mullu 7. oktoobril korraldas iisraellaste vastu veresauna, mis omakorda vallandas Iisraeli rünnaku Gazale. Ent just Iisraeli kahe poliitiku süüdistamine on tõeline raputus – see on diplomaatiline katastroof Netanyahule ja võib-olla kohtule endalegi.