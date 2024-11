Kreml: Venemaa demonstreeris eile oma võimalusi, kui tema muredele tähelepanu ei pöörata

„Peamine sõnum on see, et järelemõtlematud otsused ja tegevus lääneriikide poolt, kes toodavad rakette, saadavad neid Ukrainale ning seega võtavad osa löökide andmisest Venemaa territooriumile, ei saa jääda Vene poole reageeringuta. Vene pool demonstreeris selgelt oma võimalusi ja edasise vastutegevuse kontuure juhul, kui meie muredele tähelepanu ei pöörata, mis on samuti täiesti ühemõtteliselt välja joonistatud,“ ütles Peskov, vahendab Interfax.

„Mingeid kontakte ametis oleva administratsiooniga ei ole olnud. Aga teisest küljest oli eilne [Putini] avaldus väga ja väga ammendav, arusaadav ja loogiline. Ja seetõttu me ei kahtle, et Washingtonis ametis oleval administratsioonil on olnud võimalus selle avaldusega tutvuda ja seda mõista,“ ütles Peskov.

Küsimusele, kas on lootust, et Washington võtab Putini avaldust kuulda, vastas Peskov: „Me loomulikult eelistaksime, et Washington oleks kuulda võtnud avaldusi Venemaa presidendilt, mille ta tegi mõni kuu tagasi Peterburis, kus ta väljendas absoluutselt ammendavalt meie positsiooni loa kohta kasutada välismaa raketitehnikat löökideks Venemaa territooriumi sügavusse, aga me näeme, et lahkuv administratsioon eelistab eskalatsiooniteel edasi minna ja teeb seda üsna järelemõtlematult. Mis puudutab avatust dialoogile, siis isegi eilses avalduses rõhutas president oma valmisolekut igasugusteks kontaktideks nii deeskaleerimise kui ka edasise eskalatsiooni vältimise ja rahutrajektoorile minemise eesmärgil. Seega presidendi avatus kontaktideks on olemas, see on olnud, on ja jääb aktuaalseks ka tänasel päeval,“ ütles Peskov.