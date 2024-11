Laoses arvatavasti metanoolimürgitusse surnud turistide arv on kasvanud kuueni

Veel üks Briti naine on teadete kohaselt haiglas. Oma kodanikega soetud juhtumitest on teatanud ka Uus-Meremaa ja Hollandi ametiisikud.

Nana Backpacker Hostel, kus austraallannad peatusid, on teatanud, et jagas tol õhtul välja umbes sada tasuta jooki. Hosteli juht ütles Associated Pressile, et sai probleemist teada alles siis, kui austraallannad määratud ajal end välja ei kirjutanud.