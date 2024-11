BBC: Venemaa on andnud sanktsioone rikkudes Põhja-Koreale miljon barrelit naftat

„Nüüd saab Kim Jong-un naftat otse, see on tõenäoliselt parema kvaliteediga ja on võimalik, et ta saab seda tasuta, quid pro quo’na laskemoona eest. Mis saaks olla sellest parem?“ ütles Lõuna-Korea luureteenistusega seotud rahvusliku julgeoleku strateegia instituudi vanemteadur Go Myong-hyun. „Miljon barrelit ei ole sellise suure naftatootja nagu Venemaa jaoks midagi ära anda, aga see on oluline kogus Põhja-Korea jaoks saada.“