Ida-Virumaale uut eriesindajat lähiajal ei tule. Hartman: mõtleme praegu teises vormis lahendust

Oktoobri algul lahkus Ida-Virumaa eriesindaja Jaanus Purga ametist. Asendust talle ei otsitud, kuna tekkis arutelu, kas kohta täitma peakski. „Praegu on nii, et me Ida-Virumaa esindajaga tõenäoliselt sellises vormis me edasi ei lähe, aga meil tekib regiooni esindaja,“ ütles Hartman reedel Delfile.