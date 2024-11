Trump valis uueks justiitsministrikandidaadiks enda ustava kaitsja Pam Bondi

Bondi on olnud valjuhäälne Trumpi toetaja. Ta oli Trumpi üks advokaate esimese ametikuriteoprotsessi ajal, kui Trumpi süüdistati võimu kuritarvitamises seoses sellega, et ta tahtis seada USA sõjalise abi tingimuseks Ukrainale selle, et Ukraina alustaks juurdlust tollase endise asepresidendi Joe Bideni üle. Bondi oli ka selle grupi vabariiklaste hulgas, kes toetasid Trumpi pornostaarile vaikimisraha maksmise kohtuprotsessil New Yorgis, mis lõppes mais Trumpi süüdimõistmisega, vahendab Associated Press.

„Liiga kaua on parteistatud justiitsministeeriumi kasutatud relvana minu ja teiste vabariiklaste vastu – enam mitte,“ teatas Trump sotsiaalmeedias. „Pam keskendab justiitsministeeriumi taas selle kavandatud kuritegevusega võitlemise eesmärgile ja Ameerika taas ohutuks muutmisele.“

Gaetz astus tagasi föderaalse seksuaalteenuste vahendamise juurdluse mõjude tõttu, mis seadis kahtluse alla võimalused, et ta ametisse kinnitatakse. Gaetz eitas kategooriliselt kõiki süüdistusi, aga tema justiitsministrikandidaadiks nimetamine vapustas paljusid justiitsministeeriumi karjäärijuriste. Gaetz on küll advokaadieksami edukalt läbinud, aga pole advokaadina peaaegu töötanud ja tal on justiitsministri ameti jaoks väga vähe asjakohast kogemust. Bondil seevastu on selja taga aastaid tööd õigusvaldkonnas. Peamine, mida Trump hindab, on aga tema lojaalsus.

„Kuigi hea hoog oli sees, on selge, et minu kinnitamine oli ebaõiglaselt muutumas Trumpi/Vance’i võimu ülevõtmise kriitilises töös takistuseks,“ lausus Gaetz päev pärast kohtumist senaatoritega, et püüda nende toetust saavutada.