Zelenskõi: Putin paneb teid proovile, lugupeetud partnerid

Zelenskõi ütles, et Putin tunnistas, et tegi sel aastal juba teise eskalatsiooni- ja sõja laiendamise sammu.

„Putin andis löögi meie Dnipro linnale – ühele Ukraina suuremale linnale. See on selge ja tõsine selle sõja ulatuse ja julmuse suurendamine, ÜRO harta küüniline rikkumine Venemaa poolt. Ja ma rõhutan: see on juba teine Venemaa samm eskalatsiooni suunas aasta jooksul. Esimene selline samm oli Põhja-Korea kaasatõmbamine sõtta Ukraina vastu – vähemalt 11 000 sõdurist koosneva kontingendi,“ ütles Zelenskõi.

Putin astus need mõlemad sammud eirates kõiki maailmas, kes kutsuvad sõda mitte laiendama.

„Ta sülitab sellele, millele kutsuvad Hiina, Brasiilia, Euroopa riigid, Ameerika ja kõik ülejäänud maailma riigid. Putin on ainus, kes alustas seda sõda – täiesti provotseerimata sõda – ja kes on teinud kõik selleks, et sõda on kestnud juba üle tuhande päeva,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul oli eilne rakett järjekordne tõend selle kohta, et rahu Venemaa kindlasti ei taha.

„Ja Putin valetab, kui ütleb, et kaugmaarelvade kasutamine Ukraina poolt oli meie mingi uus samm. Me ei kasutanud neid relvi esimest korda. Ja meil on selleks rahvusvahelise õiguse normide järgi täielik õigus, meie õigus enesekaitsele on samasugune nagu igal teisel riigil. Ja kui Vene raketid tabavad meie linnu, kui igal öösel ründavad Ukrainat Iraani Shahedid, kui meie piirile paigutatakse kontingent Põhja-Koreast, ei muuda Putin ainult sõda pikemaks, ta lihtsalt sülitab iga kord näkku neile maailmas, kes tõesti tahavad rahu taastada,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul peab maailm sellele reageerima.

„Praegu maailma tugevat reageeringut ei ole. Putin on sellele väga tundlik. Ta paneb teid proovile, lugupeetud partnerid. Kõigile on selge, kes on selle sõja ainus süüdlane, kes alustas seda sõda 24. veebruaril ja paneb kõik oma ressursid sellesse, et sõda kestaks. Ta tuleb peatada. Kui karmi reaktsiooni Venemaa tegevusele ei tule, näevad nad, et nii võib. Just seda Putin teeb,“ ütles Zelenskõi.