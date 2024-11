Taani ringhääling: sidekaablite lõhkumises kahtlustatava Hiina laeva ankur on kahjustatud

Seda on DR-i teatel märganud ka eksperdid.

„Ankrukäpad on kuidagi väändunud, mis tähendab, et need ei ole enam paralleelsed,“ ütles Nordic Defense Analysise riigikaitseanalüütik, mereväekapten Jens Wenzel Kristoffersen.

Kristoffersen rõhutas, et ei ole võimalik teada, millal see kahjustus tekkis, aga see nõudis palju jõudu.

„On loomulik, kui selline purunemine toimub, et uuritakse, kas laev võis kahjustada kaableid oma ankruga. Meil oli samasugune juhtum Soome lahel, mis viib automaatselt mõttele, et see võib olla ankrukahjustus,“ ütles Kristoffersen, viidates 2023. aastal ankru kaotanud Hiina laevale Newnew Polar Bear.

Praegu Kattegati väinas seisev Hiina laev Yi Peng 3 on Rootsi läbiviidava merekaablite purunemise juurdluse peamine fookus, kinnitas Rootsi politsei Rootsi Televisioonile SVT.

„See laev oli teatud ajahetkedel, kui need juhtumid aset leidsid, nende kahe koha lähedal,“ ütles politseiinspektor Per Engström SVT-le.

DR käis Hiina laeva Grenaa lähedal ise vaatamas ja ankru käppadele pööras tähelepanu ka kogenud kapten Lars Bo Nielsen.

„Need on väändunud eri suundades, mis võib vabalt viidata sellele, et ankru üks pool jäi millega taha põhjas kinni või mingite kivide taha,“ ütles Nielsen.

Rootsi allikad ütlesid SVT-le, et politsei kaalub Yi Peng 3 pardale minekut.

Engström kinnitas, et see võimalus on laual, aga see nõuaks selgeid tõendeid, et laev on Rootsi vetes kuriteos osalenud.

„Praegu ei ole me sellises olukorras,“ ütles Engström SVT-le.

Engströmi sõnul ei saa võimud sundida laeva paigale jääma.

