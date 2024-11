Tartu 2024 uuringute spetsialist: milleks Euroopa kultuuripealinn ja milline oli selle mõju?

Tõime omavahel kokku tegijad jagama oma kogemusi, õppima üksteiselt ja inspireeruma. See kõik kokku kultuuriline mõju ehk mida ja kuidas on toimuv muutnud kultuurivaldkonnas – on mõneti nähtav nüüd, kui tegijad annavad tagasisidet oma projektide teostamise kohta – kuidas neil läks. Ja suurem mõju on alles ees ning avaldub tulevate projektide teostamisel. Täpsemate mõõdikutena saame vaadata, mida kultuurikorraldajad ise ütlevad, et nad on projekti teostamisega juurde õppinud, kuidas on läinud uute lähenemiste katsetamine ning milliseid koostöösuhteid leiti.