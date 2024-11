Texase osariik pakkus Trumpile maad sisserändajate kinnipidamisasutuse rajamiseks

„Nüüd on see sisuliselt põllumaa, seega see on tasane, sellele on lihtne ehitada. Me saame sinna väga lihtsalt kinnipidamiskeskuse rajada,“ ütles Texase maavolinik Dawn Buckingham intervjuus Fox Newsile. Ta lisas, et on „100-protsendiliselt nõus Trumpi administratsiooni lubadusega saada need kurjategijad meie riigist välja“.