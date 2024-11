Rahvasaadik Ester Karuse puhkab mitu nädalat Balil. Toompeal teda ei näe, aga palk jookseb

„Hea toon see tõesti ei ole,“ tunnistas riigikogu sotside fraktsiooni esimees Priit Lomp, kui tuleb jutuks Ester Karuse eksootiline seiklus. Karuse rääkis, et tegu on sünnipäevareisiga, aga selle kõrvalt hoidvat ta end tööasjadega kursis.