VIDEO | Kristina Kallas: Eesti 200 ettepanek Parempoolsetele koostööks on siiani jõus, tulge ja liidame jõud

Poliitiliste jõudude kokku viimine on Kallase sõnul Eestis alati kasulik, eriti siis, kui tegemist on maailmavaateliselt sarnaste poliitiliste jõududega. „Kuna Eesti 200 on olnud algusest peale platvorm nendele inimestele, kes tahavad poliitikas kodaniku positsioonilt kaasa rääkida, siis me oleme mitmeid kordi seda üleskutset ka Parempoolsetele teinud, et tulge ja liidame jõud, paremtsentristlikku ja liberaalset poliitilist jõudu on Eestis vaja alati tugevdada,“ rääkis ta.