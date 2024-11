FOTOD | Pärnumaal hukkus auto ja bussi kokkupõrkes 67-aastane mees

Täna päraslõunal põrkasid Põhja-Pärnumaa vallas Tallinna-Pärnu-Ikla tee 101. kilomeetril kokku reisibuss ja sõiduauto. Kokkupõrkes sai raskelt viga sõiduauto juht. Tema vigastused olid nii rasked, et ta suri sündmuskohal.

Õnnetuses hukkus Audi roolis olnud 67-aastane mees. Samas masinas kaasasõitnud inimese viisid meedikud haiglasse. Praegu teadaolevalt ei ole tema vigastused eluohtlikud. Bussis oli vaid juht, tema viga ei saanud. Viga ei saanud ka traktori roolis olnud mees. Juhtimisõigus oli kõikidel sohvritel olemas. Kohapeal tuvastasime, et bussijuht ja traktorijuht olid kained. Audi juhi kainus selgub ekspertiisis.

Teeolud piirkonnas olid keerulised. Teed on seal lumesopased, kohati oli lumevaalusid ning teekate on märg. Suurim lubatud sõidukiirus sel lõigul on 90 km/h. Õnnetus juhtus sirgel ja hea nähtavusega teelõigul.