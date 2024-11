Zelenskõi: kõik viitab sellele, et hull naaber ründas mandritevahelise ballistilise raketiga

„Kardab nii palju, et kasutab juba uusi rakette. Ja otsib mööda maailma, kust veel relvi leida: kord Iraanist, kord Põhja-Koreast. Täna oli uus Vene rakett. Kõik omadused – kiirus, kõrgus – olid mandritevahelise ballistilise raketi omad. Praegu jätkuvad ekspertiisid. On selge, et Putin kasutab Ukrainat polügoonina. On selge, et Putin kardab, kui tema kõrval lihtsalt on olemas normaalne elu. Kui inimestel on lihtsalt väärikus. Kui riik tahab lihtsalt olla ja tal on õigus olla sõltumatu,“ ütles Zelenskõi.