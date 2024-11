Rahvusvaheline kriminaalkohus käskis vahistada Iisraeli peaministri ja endise kaitseministri

„ICC I protsessieelne koda lükkab tagasi Iisraeli Riigi jurisdiktsiooni vaidlustamise ja annab välja orderid Benjamin Netanyahu ja Yoav Gallanti vahistamiseks,“ öeldakse teates.

Vahistamisorder anti välja ka Hamasi juhi Mohammed Deifi kohta.

Kõiki kolme süüdistatakse sõjakuritegudes seoses Gaza sõjaga.

ICC peaprokurör Karim Khan ütles, et taotles vahistamisordereid mais, sest on põhjendatud alus uskuda, et Netanyahu ja Gallant kannavad kriminaalvastutust massilise nälja eest Gazas, mis kujutab endast sõjakuritegu ja inimsusevastast kuritegu.

Täna teatas ICC, et on leidnud põhjendatud aluse uskuda, et ka Deif on vastutav inimsusevastaste ja sõjakuritegude eest, kaasa arvatud mõrvad, piinamised, vägistamised ja pantvangivõtmised.

Otsuse langetas ICC esimene koda ehk samad kohtunikud, kes kuulutasid sõjakuritegude eest tagaotsitavaks Vene presidendi Vladimir Putini. Tagaotsitavaks kuulutamine ei tähenda veel süüdimõistvat kohtuotsust ning enamik ICC poolt varem tagaotsitavaks kuulutatud riigijuhtidest ei ole seal süüdi mõistetud. Kolm kohtunikku langetas otsuse ühehäälselt. Otsuse teinud kohtunikud on Benini, Prantsusmaa ja Rumeenia kodanikud. Üks neist oli kohtu aseesimees Reine Alapini-Gansou, kes kuulutati eelmisel nädalal Venemaal tagaotsitavaks.

Netanyahu büroo nimetas ICC otsust antisemiitlikuks ja süüdistas kohtunike otsuses Briti kodanikust prokuröri Karim Khani. Samuti väitis Iisrael, et ICC-l puudub nende riigis jurisdiktsioon. Otsuse mõistsid hukka ka Iisraeli opositsioonierakonnad.

Palestiina omavalitsus on ICC-ga ühinenud, mistõttu peab ICC palestiinlaste sooritatud ja nende vastu suunatud kuritegude uurimist õiguspäraseks.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja teatas, et USA lükkas vahistamismäärused tagasi. Ta märkis muret, et prokurör „kiirustas“ vahistamismääruste taotlemisel ja ütles, et USA arutab oma liitlastega järgmisi samme.