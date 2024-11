Tartu linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku hariduslepet mitte allkirjastada

„Haridusleppe üldised eesmärgid liikuda Eestis ühtsema hariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi poole väärivad tunnustust. Siiski ei saa Tartu linn hariduslepet toetada enne, kui riik pakub selge finantsgarantii leppes toodud rahaliste kohustuste täitmiseks, sest praeguse tulubaasi juures pole linnal võimalik hariduskulusid sellises mahus suurendada,“ ütles abilinnapea Lemmit Kaplinski.

Hariduslepe on aga haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) üldharidus- ja noortepoliitika asekantsleri Liina Põllu sõnul mõlemapoolne kokkulepe. Kui üks pool oma kohustusi ei täida, ei pea seda tegema ka teine. See tähendab, et kui haridus- ja teadusministeerium õpetajate karjäärimudeli rakendamiseks raha ei leia, ei pea lepet allkirjastanud omavalitsused karjäärimudelit ka rakendama.

Peaminister Kristen Michal sõnas, et haridusminister Kristina Kallas peab vajamineva raha leidma kas oma valdkonna kärbetest või tulevaste palgatõusude arvelt. HTM-i palve, et karjäärimudelit finantseeritakski riigieelarvest palkade tõstmise arvelt, on valitsus Michali sõnul võtnud teadmiseks.

Linnavalitsuse andmetel tähendaks ainuüksi õpetajate kontakttundide piiramise eesmärk Tartule 2,4 miljoni euro suurust täiendavat kulu, samas kui keskvalitsus pole nende hinnangul näinud selleks ette täiendavaid finantsvahendeid riigi eelarvestrateegias.

Kristina Kallas on aga välja toonud, et juhul, kui õpetaja kontakttundide keskmine arv on suurem kui 21 ja klassis on enam kui 24 õpilast, on tegemist juhuga, kus õpetaja on üle koormatud.