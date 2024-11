VIDEO | Vene propagandist Zahharova sai otse pressikonverentsil telefoni teel käsu raketilöögist vaikida

„Južmaši pihta lööki ballistiliste rakettidega, millest lääne meedia on hakanud rääkima, ei kommenteeri üldse,“ ütleb hääl telefonis. Južmaš (tänapäeval ukraina keeles Pivdenmaš) on Ukraina riiklik raketitootmisettevõte Dnipros .

TASS teatas hiljem, et Zahharova sõnul oli telefonikõne „vastus ekspertidelt“.

„Enne briifingut olid küsimused seoses vastuoluliste materjalidega internetis. Täpsustasin ekspertidelt, kas see on meie teema. Vastus tuli briifingu käigus – välisministeerium ei kommenteeri. Nii et mingit intriigi ei ole,“ ütles Zahharova TASS-ile.