Ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) avaldas lekkinud ülevaate armee strateegiadokumendist, kus öeldakse, et Venemaa agressiooni korral on võtmeroll Saksa majanduse vastupidavusel. Dokumendis jagatakse firmadele konkreetseid suuniseid, mismoodi võimalikuks sõjaks valmistuda.

Strateegia „Operatiivplaan Saksamaa“ on originaalis üle tuhande lehekülje pikkune, vahendab FAZ. Lehe teatel on Saksa armee esindajad hiljuti hakanud konsulteerima ettevõtetega, et neile selgitada, mida neilt sõjaolukorras oodatakse. Ühe selleteemalise kohtumise korraldas oma liikmetele näiteks Hamburgi kaubanduskoda.