VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Narvas läks volikogu esimehe umbusaldamine läbi, uueks esimeheks valiti Tatjana Stolfat

Raigil, kelle fraktsioonis on üheksa liiget, oli võimalus ka koalitsioon moodustada Jaan Tootsi leeriga, kuid loobus. „Ma isiklikult ei näe nendeks ka võimalust,“ sõnas Raik teisipäeval Delfile - teadupärast on Tootsi leeri üks juhtfiguure, volikogulane Aleksei Jevgrafov üks neist, kes aasta eest Katri Raigi linnapea positsioonilt välja sõi.

Nii Tootsi kui ka Stalnuhhini leeris on 11 volikogu liiget. Kuigi Raigi fraktsioonis on üheksa inimest, siis nendest kolm on esmaspäevase pressikonverentsil toimunud fopaa järel teada andnud, et ei soovi koalitsiooni minna, sest nende väärtused ei klapi Stalnuhhini omadega. Seega oleks tulevane koalitsioon 17-liikmeline. Volikogus on 31 kohta.