Veel jõuad: 5 kohutavat sündmust Lõuna-Eestis

Lõuna-Eesti muuseumides on novembris hirmus. Kui kultuuriasutuste ruumid on vaiksed, on aeg avastada nende kõhedaid legende ja varjatud saladusi. Siin on viis Lõuna-Eesti hapukurgihooaja sündmust, kuhu veel jõuad – hirmuäratavatest pimetuuridest kummituslike õhtusöökideni. Kiljatused on garanteeritud!