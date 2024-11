Las Vegases tappis politsei sissemurdmise peale hädaabikõne teinud mehe

Brandon Durhami perekond, sealhulgas 15-aastane tütar, kes varjas end kõrvalruumis, nõuab politseiniku vallandamist. Tütar ütles, et Las Vegase politsei, kes kohtles tema isa kahtlusaluse, mitte ohvrina, on talle vastik, vahendab BBC News.

Las Vegase politsei teatas, et 26-aastane Bookman on administratiivpuhkusel, kuni toimub sisejuurdlus.

Durham helistas hädaabinumbrile 911, et teatada, et kaks inimest tulistavad väljas ja püüavad tema koju sisse murda, teatas politsei. Reageerinud politseinikud leidsid maja juurest katkiste akendega autod. Nad märkasid ka kahjustusi majal ja kuulsid kedagi sees karjumas, mille peale lõi Bookman ukse maha ja sisenes.

Politsei avaldatud kehakaamera salvestus näitab, et Bookman kõndis, relv käes, läbi maja, ja taustal on kuulda karjumist ja millegi tagumist.

„Mulle on vastik, kuidas politsei ütles mu isale pärast tema tapmist, et ta pikali jääks,“ ütles Durhami tütar kohalikule uudistekanalile. „Mulle on vastik, et politsei laseb mul kogu ülejäänud elu isata elada.“