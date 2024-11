INTERVJUU | Svjatlana Tsihhanovskaja: kahju, kui valgevenelaste ja venelaste vahele tõmmatakse võrdusmärk

Eestis tahetakse võtta Valgevene ja Venemaa kodanikelt kohalikel valimistel hääletamise õigus. Mida teie sellest arvate?

Esiteks tekitab minust segadust, et valgevenelased ja venelased pannakse ühte patta. Tuleks üle saada harjumusest mõelda, et Valgevene on mingi Venemaa ripats. Me oleme eraldi sõltumatu riik ja meie kontekst on Venemaast täiesti erinev. Tuleb alati meeles pidada, et Valgevene inimeste seas on täielik režiimi- ja sõjavastane konsensus. Üle 80% valgevenelasi ei toeta Ukraina-vastast sõda. Agressiooni algusest peale on valgevenelaste partisaniliikumine ukrainlasi aidanud. Paljud valgevenelased võitlevad praegu Ukraina kaitsjate poolel, näiteks Kalinovski polk. Ukrainas töötab palju valgevene vabatahtlikke.