VIDEO ja BLOGI | Jürgen Ligi Eesti Energia tekitatud kahjudest: süsteem läheb ülevaatamisele

Täna tutvustas rahandusminister Jürgen Ligi valitsuse liikmetele 2024. aasta alguses algatatud Eesti Energia AS-i erikontrolli, mis keskendus perioodile 2020-2023 ja tugines ettevõtte enda siseaudititele. Delfi kirjutas, kuidas erikontrolli uuringud paljastasid Eesti Energia AS-i teadliku keskkonnakahju tekitamise, andmete moonutamise, riskihirmust põhjustatud suure kahjumi ning ettevõtte kriisivalmiduse puudumise.

Ligi sõnas pressikonverentsil, kuidas kogu süsteem läheb nüüd ülevaatamisele. Tema sõnul on aga probleemidega juba ka tõhusalt tegeletud - tagasi on pööratud Elektrilevi jaotamine ja ka juhatus on välja vahetatud. „Eesti Energia juhatusega on meil hea konstruktiivne koostöö,“ lisas ta.

Järgmised otsused peab Ligi sõnul tegema keskkonnaamet. Suurimaks pingutuseks saab tema sõnul olema heiteprobleemide lahendamine. „Sellele on nii pika- kui lühiajaline lahendus. Tuleb otsustada, kas pikaajalise käsitluse juures on kõik investeeringud mõistlikud,“ sõnas ta.

Samuti vaadatakse Ligi sõnul üle nii juhtimine kui juhtide määramine. Juhtide määramisega tegeleb valitsuse tasandil nominatsioonikomitee. „Puhtideoloogiline probleem on see, et kes vastutab, kui juhi määrab keegi teine,“ tõdes minister.

Veel räägiti pressikonverentsil riigiettevõtte Nordica pankrotist. Taristuminister Vladimir Sveti sõnul lähevad Nordica nime all lennanud lennukid müüki. Laekunud on viis ostusoovi, mille hinnapakkumised varieeruvad 27 milljonist eurost 32 miljoni euroni. „Kogu tulu laekub riigieelarvesse,“ lisas Svet.

Peaminister Kristen Michal sõnas, et tema soovitab ka Nordica raporti avalikustada. „Selleks, et tekiks arusaam, kuidas asju ajada ei tohi,“ lausus ta.

Sveti sõnul peab enne laskma juristidel hinnata, mida saab avalikustada ilma, et kahjustakse pankrotimenetlust ja võlausaldajate huve. Samuti tõi ta välja, et prokuratuur on alustanud oma toimingutega. „Ma ei taha mõjutada nende tööd,“ ütles Svet.

Loe pressikonverentsil räägitut allolevast blogist.

