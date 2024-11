Tsahkna kutsus Parempoolseid üles koostööle. Kiisler: me ei näe Eesti 200ga mingit ühisosa

Tsahkna rääkis ERR-ile, et Eesti 200 on Parempoolsetele saatnud isegi kutse koostööks. „Me kutsusime Parempoolseid – tulge, teeme koos, sest Eesti 200 mõte oli moodustada platvorm nendele ideedele, mitte ehitada ühele või teisele inimesele oma parteid. Ja ma ei välista seda, miks mitte. Et 2027. aasta eel näiteks tuleb ühiskonnast tellimus ja soov ja võib-olla saavad inimesed aru, et isiklik huvi ei ole kõige tähtsam. Paneme seljad kokku, läheme muudame Eesti riiki. Kõik on võimalik,“ ütles Tsahkna ERR-ile.