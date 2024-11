Laoses on neli turisti surnud ilmselt metanooliga jookide joomise tõttu

Surnud on kaks Taani naist vanuses 19 ja 20 aastat ja 56-aastane USA kodanik ning täna kinnitati, et suri ka 19-aastane austraallanna Bianca Jones Melbourne’ist, vahendab BBC News.

Surmajuhtumid on politsei uurimise all, aga teiste turistide tunnistuste järgi võidi juua metanooli sisaldanud jooke.

USA välisministeerium teatas, et jälgib olukorda tähelepanelikult, ja lisas, et surma põhjuse väljaselgitamine on kohalike võimude asi.

Austraalia ja Suurbritannia on hoiatanud oma kodanikke, et nad oleksid Laoses alkoholi tarbides ettevaatlikud.

Nana Backpacker Hostel Vang Viengis, kus austraallannad peatusid, teatas BBC-le, et on politseijuurdluse tõttu suletud. Hosteli juht ütles Associated Pressile, et kaks naist olid enam kui saja inimese hulgas, kes said hostelilt Laose viina. Austraallannad olevat seejärel välja läinud ja teistel külalistel probleeme ei olevat.