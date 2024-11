Emad, kes tapavad oma lapse. 30 tragöödiat, mida me ei taha mäletada

„Seda karistust ei kanna ma kunagi ära,“ ütleb Leana (nimi muudetud – toim). Leana on 40. eluaastates naine, kes elab üksinda väikese asula kahetoalises korteris. Tema kodu on askeetlikult sisustatud, raamaturiiulis on aukohal piibel. „Kodus olen ma vähe, tegemist on nii palju. Käin tööl muidugi, lisaks vabatahtlikutöö koguduses ja mujal,“ räägib ta.