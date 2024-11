Trump valis suursaadikuks NATO-sse endise justiitsministri kohusetäitja Matthew Whitakeri

Whitakeril on kriminaalõiguse taust, mitte välispoliitika ja julgeoleku oma, teatab Associated Press.

Whitaker määrati justiitsministri kohusetäitjaks 2018. aasta novembris veidi pärast vabariiklaste kaotusi vahevalimistel, kui Trump vabastas ametist kuni selle ajani justiitsminister olnud Jeff Sessionsi.

Sessionsi personaliülemana töötanud Whitaker oli justiitsministri kohusetäitja kolm kuud. Trump ütles vaid kaks päeva pärast tema ametisse nimetamist, et ei tea, kes ta on.

Whitaker on Trumpile lojaalne ja võttis sõna eriprokurör Robert Muelleri juurdluse vastu Trumpi 2016. aasta valimiskampaania seoste kohta Venemaaga.

Demokraadid kartsid, et Whitaker astub samme selle juurdluse takistamiseks. Whitaker kinnitas esindajatekoja kuulamisel, et ei kavatse seda teha, aga seadusandjad leidsid ikkagi, et tal puuduvad kogemused justiitsministrina töötamiseks.

„Me kõik püüame aru saada, kes te olete, kust te tulite ja kuidas pagana päralt saite te justiitsministeeriumi juhiks,“ ütles demokraadist esindajatekoja liige Hakeem Jeffries, kes on praegu esindajatekoja demokraatide juht.

Kui Whitaker püüdis sellele vastata, katkestas Jeffries teda ja ütles: „Härra Whitaker, see oli tõdemus, mitte küsimus.“

Viimasel ajal on Whitaker esinenud lakkamatu kriitikaga Trumpi-vastaste föderaalsete kriminaalmenetluste aadressil. Ta on esinenud regulaarselt Fox Newsis ja mõistnud koos teiste vabariiklastega hukka justiitsministeeriumi väidetava politiseerimise viimase nelja aasta jooksul.

Whitaker on endine Iowa lõunaringkonna prokurör. Iowas oli ta ka omal ajal keskkooliaegne Ameerika jalgpalli staar.

USA julgeolekuringkondades on Whitaker tundmatu. NATO endine liitlasvägede ülemjuhataja, erukindral Philip Breedlove nimetas USA suursaadikut NATO-s „uskumatult tähtsaks“, võttes arvesse, et ta on USA presidendi otsene esindaja otsuste langetamise juures.

„Põhiline on see, et neilt tahetakse presidendi usutavust, kui nad räägivad,“ ütles Breedlove.