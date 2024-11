Zelenskõi: me ei saa kaotada kümneid tuhandeid inimesi Krimmi tagasitoomise nimel

Zelenskõilt küsiti, kas ta on leppinud, et igasuguse relvarahu või rahukokkuleppe järgi võib osa Ukraina territooriumist jääda Venemaa kätte.

„Me ei saa õiguslikult tunnistada ühtki Ukraina okupeeritud territooriumi Venemaa omaks. Seda nende territooriumide kohta... mille Putin okupeeris enne täiemahulist sissetungi, alates 2014. aastast,“ vastas Zelenskõi. „Õiguslikult me ei tunnista seda, me ei võta seda omaks.“

Seejärel küsiti Krimmi kohta. Venemaa president Vladimir Putin on väga selgelt öelnud, et Venemaa ei loovuta Krimmi kunagi. Kas Ukraina on valmis Krimmist loobuma, et saavutada rahu ning lõpetada sõda ja verevalamine Euroopas?

„Ma juba mainisin, et me oleme valmis tooma Krimmi tagasi diplomaatiliselt,“ vastas Zelenskõi. „Me ei saa kulutada kümneid tuhandeid oma inimesi, et nad hukkuksid Krimmi tagasitoomise nimel... me mõistame, et Krimmi saab tagasi tuua diplomaatiliselt.“