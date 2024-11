Tuhanded kreeklased avaldasid Ateena tänavatel meelt elukalliduse üle

Hiljem kogunes Ateenas ligi 12 000 meeleavaldajat, et marssida meeleavalduse raames läbi pealinna tänavate. Samuti kogunes umbes 5000 meeleavaldajat Kreeka suuruselt teises linnas Thessalonikis.

Ametiühingud on süüdistanud Kreeka peaministrit Kyriakos Mitsotakist selles, et ta ei ole suutnud võidelda inflatsiooni vastu. Nende sõnul on ministri eluasemepoliitika vähendanud töötajate elatustaset.