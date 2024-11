Ukraina ründas Venemaa sihtmärke Ühendkuningriigi Storm Shadow rakettidega

Sõnumirakenduses Telegram levisid Vene sõjakorrespondentide teated ja kaadrid Ukraina rünnakutest Storm Shadow rakettidega. Venemeelne kanal Two Majors Telegram teatas, et Ukraina tulistas Venemaale Kurski oblastisse kuni 12 Storm Shadow raketti.

Briti peaministri Keir Starmeri pressiesindaja ütles, et tema büroo ei kommenteeri aruandeid ega operatiivküsimusi. Varasemalt on Ühendkuningriik lubanud Ukrainal kasutada Storm Shadow rakette Ukraina territooriumil.

Moskva on hoiatanud, et lääne relvade kasutamine sügaval Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide tabamiseks oleks konflikti suur eskalatsioon. Pärast USA rakettide esmakordset kasutamist teatas Moskva muudatustest tuumadoktriinis.

Sõjaanalüütikud on öelnud, et pikema ulatusega raketid ei anna tõenäoliselt Ukrainale sõjas otsustavat edu. Samas on nad märkinud, et need võivad aidata Ukrainal tugevdada oma positsiooni, eriti Ukraina vägede poolt hõivatud Kurski oblastis.