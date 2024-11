25 FAKTI | Delfi – Eesti esimene nii mitmeski mõttes!

8. Ühismeedia

2009. aastal ei olnud sotsiaalmeedia võidukäiku enam võimalik eirata ja nii jõudis tolle aasta 24. novembril esmakordselt Facebooki ka Delfi. Aja jooksul on ilmnenud, et on hulgaliselt inimesi, kes jõuavadki uudisteni ainult sotsiaalmeedia kaudu. „Kui sind pole sotsiaalmeedias, siis pole sind olemas,“ nagu tavatsetakse öelda.

Aastast 2015 on Delfil ka Instagrami konto, kus lisaks tähtsamatele uudistele saab imetleda Delfi fotograafide ägedamaid tabamusi. Tänaseks on Delfi lnstagrami lehel üle 19 000 jälgija ning meie sisu jõuab sõltuvalt kuust 50 000 - 80 000 kasutajani.

9. Digitellimus

Tänaseks on Delfi digitellijate arv jõudnud 115 000 lävele. Arvestades Eesti väiksust on see märkimisväärne tulemus – võib ilma liialdamata öelda, et 1,3 miljoni elaniku juures on Delfi püstitanud digitellijate „maailmarekordi“.