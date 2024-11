Iisrael pakub pantvangide üleandmise eest miljoneid dollareid ja turvalist väljapääsu Gazast

Iisraeli andmetel võeti Hamasi 2023. aasta 7. oktoobri rünnaku ajal Lõuna-Iisraelis pantvangi 251 inimest. Praeguseks on neist umbes 117 vabastatud ja 37 viidud tagasi Iisraeli surnuna. Nende arvude põhjal arvatakse, et Gazas on endiselt ligi 100 pantvangi. Pole teada, kui paljud neist pantvangidest on veel elus, samuti pole teada nende täpne asukoht.

Viimasel ajal on pantvangide perekonnad suurendanud Iisraelile survet vangide koju toomiseks. Selle kohased läbirääkimised osapoolte vahel on olnud seiskunud juba mitu kuud.

Netanyahu ütles teisipäeval Gaza sektorit külastades, et Iisrael teeb kõik endast oleneva, et leida ja tagastada pantvangid, vahendab The Times of Israel.

„Kes iganes julgeb meie pantvange kahjustada - ta on märgistatud mees. Me jälitame teid ja me saame teid kätte, sõnas ta.

Teadete kohaselt pakub Iisrael pantvangide vabastamiseks koostööd tegevatele isikutele 5 miljoni dollari suurust tasu. New York Timesi teatel pakkus Netanyahu ka neile, kes toimetavad pantvangid Iisraeli tagasi, „turvalist väljapääsu endale ja oma perekonnale“.

Gazast lahkumine on palestiinlaste jaoks endiselt suur väljakutse. Iisraeli kaudu väljumiseks on vaja Iisraeli väljastatud luba ja mitmete meediaväljaannete teatel peavad palestiinlased Egiptuse kaudu lahkumisel sageli maksma suuri tasusid.

