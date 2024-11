FOTO | Politsei otsib Tartumaal kadunud 15-aastast Konstantini

Paar päeva tagasi anti politseile teada, et enam kui kuu aja jooksul ei ole õppeasutusse naasnud Konstantin, kes lahkus koolist ning peale kodukülastust sinna enam ei naasnud. Ka koju tagasi pole noormees selle aja vältel pöördunud. Küll on koolipere ning poisi lähedased teda mõlemas piirkonnas liikumas näinud, kuid kõneleda ega kontakti luua temaga õnnestunud ei ole.

Viimase paari päeva jooksul on politsei suhelnud nii noormehe koolikaaslaste, koolipersonali kui ka lähedastega, et koguda infot noormehe peatumispaiga ning liikumise kohta, kuid seni ei oie teda erinevate aadresside kontrollimisel veel tabada õnnestunud. Lähedaste sõnul on noormeest nähtud liikumas Tartus ja seda eeskätt Hiinalinna piirkonnas. Poiss võib aga liikuda ka Ülejõe ja Annelinna kandis.