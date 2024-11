Tule ja saa osa tuleviku keskkondade loomisest: Everaus Kinnisvara otsib meeskonda uusi talente

Everaus Kinnisvara tugevuseks on professionaalne ja pühendunud meeskond, kellega koos rajatakse ühtse ja isikupärase arhitektuuriga terviklikke elu- ja ärikeskkondi. „Pöörame arendustegevuses suurt tähelepanu arhitektuurile, kasutusmugavusele ja energiatõhususele,“ sõnab Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik, „ehitiste ruumilahendused on põhjalikult ja kaalutletult läbimõeldud ning jälgime, et ehitiste välis- ja siseilmed moodustaksid ühtse modernse terviku.“

Viimaste aastate jooksul on Everaus Kinnisvara arendusmahud märkimisväärselt kasvanud. Uued projektid nii elu- kui ärikondliku kinnisvara sektoris on viinud ettevõtte kiiresti kasvava arendaja rolli, kes suudab edukalt vastata turu vajadustele ja ootustele. „Meie eesmärk on pakkuda terviklikke lahendusi, mis tõstavad elukvaliteeti ja arvestavad tulevikutrendidega,“ märgib Muttik, „arendusmahtude kasv on andnud tõuke strateegia muutmiseks peatöövõtule orienteerumise näol. Eelnev annab meile võimaluse suunata senisest veelgi enam tähelepanu ruumiloome protsessile ning suurepärase kvaliteedi ja kliendikogemuse tagamisele.“

Suurenenud arendusmahtudega kaasneb ka vajadus tugevate spetsialistide järele, kes jagavad Everaus Kinnisvara visiooni ning aitavad kaasa kvaliteetsete ja kestlike keskkondade loomisele. „Everaus Kinnisvara on ainuke kinnisvaraarendaja Eestis, kelle kõik valminud elukondlikud arendused on pälvinud kodukonkurssidel tunnustusi,“ toob Muttik välja, „auhinnad arendused Uuesalus, Lagedil ja Keilas on heaks näiteks meie pühendumisest ja professionaalsusest. Need on kodud, mille üle oleme uhked nii meie kui sealsed elanikud.“

Otsid väljakutseid ja soovid olla osa kasvava ettevõtte eduloost? Everaus Kinnisvara ootab sind, et koos kujundada parimat elu- ja ärikeskkonda ning arendada innovatiivset kinnisvaramaailma.

Everaus Kinnisvara otsib

KINNISVARAARENDUSE PROJEKTIJUHTI, kelle ülesandeks on tellija esindamine projekteerimis- ja ehitusprotsessis ning valminud hoonete haldusteenuse käivitamine, sealhulgas nimetatud tegevuste saavutamiseks vajalike kõrvaltoimingute korraldamine. Ootused kandidaadile Ehitusalane kõrgharidus

Ehituse projektijuhi töökogemus vähemalt 5 aastat

Projektdokumentatsiooni lugemisoskus

Hea arvuti kasutamise oskus (Bauhub, Outlook, Excel, Word, AutoCad)

Heal tasemel eesti keele oskus

B-kategooria juhiload

Kasuks tuleb suhtlustasandill vene ja inglise keele oskus

Huvi kinnisvarasektori vastu Tööülesannete kirjeldus Lähteülesande koostamine – projekteerimine, ehitus, haldus;

Hangete läbiviimine ja analüüs – projekteerimine, ehitus, haldus;

Töövõtulepingute sõlmimine ja täitmise kontroll – projekteerimine, ehitus, haldus;

Eelarvete, ajagraafikute jm võimalike prognooside koostamine;

Aktiivne osalemine projekteerimis- ja ehitusprotsessis tellija esindajana;

Liitumislepingute ja arenduskokkulepete sõlmimine erinevate trassivaldajate ja omavalitsustega;

Servituudi ja kasutusõiguslepingute sõlmimiseks vajalike jooniste korraldamine;

Valminud objektide ülevaatustel osalemine ja üleandmine lõppkliendile;

Turundus- ja müügitiimi abistamine tehnilistes küsimustes. Omalt poolt pakume Nii personaalset kui tööalast arengut: Oleme pidevalt arenemas ja kasvamas. See annab sulle võimaluse panna end proovile ja areneda koos meiega.

Vastutusrikast ja huvitavat tööd: Oleme suunanäitajad ja trendiloojad. Oleme rajanud auhinnatud ja tunnustatud arenduspiirkondi. Sama joont jätkame uute arenduspiirkondade rajamisel, milles sul on võimalus kaasa rääkida ja osaleda kogu protsessis planeerimisest võti kätte lahenduseni.

Professionaalset keskkonda: Meie ettevõtte juhid on oma valdkonna tegijad. Juhtidel on enam kui 15 aastane kogemus kinnisvaraarenduste rajamisel.

Konkurentsivõimelist töötasu ja ametiautot. Kandideerimiseks palun edasta oma CV ja motivatsioonikiri märksõnaga KINNISVARAARENDUSE PROJEKTIJUHT e-mailile personal@everaus.ee .