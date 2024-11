INTERVJUU | Lvivi linnapea: ma ei mõista lääne ettevaatlikkust. Demokraatia peab end jõuga kaitsma

Novembris sõlmisid Tartu linnapea Urmas Klaas ja Lvivi linnapea Andri Sadovõi kahe linna vahelise partnerlus- ja koostööleppe. „Muidugi on Eesti praegu väga edukas Euroopa Liidu riik ning annab eeskuju selles, kuidas digiteerimist, e-valitsemise tehnoloogiat ja avalikke teenuseid võimalikult hästi ära kasutada. Samuti on riigil suur teaduslik ja hariduspotentsiaal. Kõik need faktorid olid põhjused, miks kaks kultuuripealinna ja teaduskeskust Lviv ja Tartu otsustasid partnerluse kasuks,“ selgitas Sadovõi, mida selline suhtlus sõja ajal miljonilinnaks kasvanud Lvivile annab.