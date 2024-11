Hanno Pevkur sidekaablite purunemisest: seda käsitletakse kui sabotaaži

Pevkur (Reformierakond) rääkis kella 20 ajal Delfile, et õhtul arutas ta küsimust Põhjamaade ministritega. „Uurimise põhivedajad on Rootsi ja Taani,“ märkis ta. Kahjustada said eile Soome ja Saksamaa ning Rootsi ja Leedu vahelised sidekaablid. Pevkur kinnitas, et nii rootslased kui sakslased leiavad, et see oli sabotaažiakt.