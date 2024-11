OTSEPILT | Riigikogus otsustatakse, mis saab hääleõigust puudutavatest eelnõudest

Kuigi opositsioonierakonnad EKRE ja Isamaa soovivad, et saaks edasi minna mõlema põhiseaduse muutmise eelnõuga, siis koalitsioon plaanib toetada ainult enda algatatud eelnõu läbimist.

„Isamaa seisukoht on, et täna tuleks lõpetada mõlema menetluses oleva põhiseaduse muutmise eelnõu esimene lugemine ning järgmise kolme kuu jooksul leida Riigikogus võimalikult suur ühisosa põhiseaduse kiireloomuliseks muutmiseks. Samal ajal tuleb menetleda ka kohaliku omavalitsuse valimiste seaduse muutmist, et Riigikogu ja Eesti avalikkuse ülekaaluka enamuse tahe saaks täidetud,“ märkis Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.