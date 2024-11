OTSEPILT | Riigikogus on esimesel lugemisel hääleõiguse eelnõud. Koalitsiooni variant sai rohelise tule

„Isamaa seisukoht on, et täna tuleks lõpetada mõlema menetluses oleva põhiseaduse muutmise eelnõu esimene lugemine ning järgmise kolme kuu jooksul leida riigikogus võimalikult suur ühisosa põhiseaduse kiireloomuliseks muutmiseks. Samal ajal tuleb menetleda ka kohaliku omavalitsuse valimiste seaduse muutmist, et riigikogu ja Eesti avalikkuse ülekaaluka enamuse tahe saaks täidetud,“ märkis Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder enne istungit.

Esiti võeti istungil arutluse alla koalitsiooni plaan. Keskerakond tegi hiljem ettepaneku, et eelnõu tagasi lükata. Poolt oli hääletusel 7 saadikut, vastu 79 ning ei osalenud 7 saadikut. Kaheksa saadikut puudus. See tähendas, et antud eelnõu läbis esimese lugemise.

Koalitsiooni eest esitles eelnõud tänasel istungil Eerik-Niiles Kross. Ta selgitas, miks halli passi omanikud peaks saama hääletada ka edaspidi. „Eesti Vabariik on küll lootnud, et hallid passid võtavad Eesti kodakondsuse, aga me ei ole neile kunagi öelnud, et kui te mingiks ajaks ei võta, siis te kaotate valimisõiguse. Nüüd põhiseadusega nii tegemine läheks selgelt õiguskindluse vastu,“ lausus ta. „Eesti suhtes neil on alalise elaniku staatus, sest nad on võtnud kohustuse austada Eesti seadusi. Ja Eesti tegelikult kaitseb neid. Nad on rahvusvahelise õiguse mõttes nagu Eesti riikliku kuuluvusega. Nii et kodakondsuse argument ei kehti.“