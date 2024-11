Tsahkna: 2028. aastaks ei suleta ühtegi saatkonda

Vähemasti 2028. aastani ei suleta Tsahkna sõnul ühtegi saatkonda. See on fakt, mis on tema sõnul riigieelarve strateegiasse sisse kirjutatud. „Ma ei plaani sulgeda ühtegi saatkonda, see on praeguses julgeolekuolukorras Eestile totaalne mainekahju ja välissuhtluse võimekuse kadumine. Järgmised kolm aastat on tagatud, see oli päris kõva võitlus,“ sõnas ta.

Tsahkna sõnul toimub aga pärast 2028. aastat järsk eelarvelangus ning ära kukuvad mitmed rahastused. Ta toob näitena, kuidas praegu on meil veel olemas nii Ukraina toetuste rahad, Ukraina ülesehitamise rahad kui ka Euroopa fondide rahad.

„Kui me 2028. aastaks neid numbreid üle ei vaata ja tahame jätkata samade kuludega, siis me peaksime sulgema kuni 13 saatkonda - see on see sõnum. Aga kindlasti pole see meie plaan,“ sõnas välisminister, lisades, et praegu sellisel kursil siiski seilame. „Seda ei tohi aga riik lasta juhtuda,“ lisas ta.

Tsahkna sõnul annaks saatkondade sulgemine ka riigieelarvesse väga väikese panuse, kuna jutt oleks mõnest miljonist eurost. Samuti on tema hinnangul välisteenistuste võrk niigi väike. „Oleme lähtunud sellest, mis on meile hädavajalik. Peame saatkondi tegelikult juurde tegema. Meil on katmata kogu Kesk- ja Ladina-Ameerika ja Sahara alune Aafrika pool. Koormus on väga suur,“ tõdes ta.

Ministri sõnul on praegu välisministeerium kärpinud ilma võimekusi maha võtmata, kuid see võib 2028. aastal muutuda. „Riik ja Eesti inimesed peavad aru saama, et on piirid ees,“ sõnas Tsahkna.

