GRAAFIK | Homme luuakse tõenäoliselt uus Narva võimuliit. Kes kelle taga seisab?

Narva linnavolikogu fraktsioon Narva on juba pikka aega olnud sisuliselt pooleks. Kui fraktsiooni kuulub 22 liiget, siis pooled on Stalnuhhini poolel, teised aga Jaan Tootsi tiimis. Fraktsiooni Respekt kuulub üheksa inimest.

Narva linnavolikogus on 31 kohta ning uus võimuliit oleks saanud arvestada 20 saadikuga. Kolm Respekti liiget, Anton Pratkunas, Anna Kovalenko ja Denis Larchenko, on aga teatanud, et ei soovi koalitsiooni minna, sest nende väärtused ei klapi Stalnuhhini omadega. Alles jäänud 17st on 11 Stalnuhhini leerist, kuus Katri Raigi leerist. Kui vähemalt kaks saadikut peaksid otsustama veel koalitsiooni mitte toetada, ei saa enam volikogus ülekaalule loota.