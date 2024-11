Kremli allikad Reutersile: Putin on valmis Trumpiga Ukraina vaherahust rääkima, kui Venemaa millestki loobuma ei pea

Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas Reutersi avaldatud teateid eksklikuks. Ta ütles, et Venemaa pole konflikti külmutamisest huvitatud, kuid on valmis rahukõnelusteks. „President on korduvalt või isegi pidevalt öelnud, et ta on valmis kontaktideks ja kõnelusteks,“ ütles Peskov. „President on samuti varem öelnud, et igasugune lahendus, mis puudutab konflikti külmutamist, meie jaoks ei tööta.“