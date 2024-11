Putin kinkis Pyongyangi loomaaiale üle 70 looma ja linnu

„Riikide vahelistes suhetes on loomad ajalooliselt olnud tähtsal kohal. Neid on kingitud toetuse, heasoovlikkuse ja hoolitsuse märgiks. Täna annan ma Korea seltsimeestele üle kingituse Vladimir Vladimirovitš Putinilt Pyongyangi loomaaiale. Me andsime üle enam kui 70 isendit,“ ütles Kozlov Interfaxi vahendusel.