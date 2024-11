Raik ei suutnud kolme fraktsiooni liiget ümber veenda, koostöö Stalnuhhiniga jätkub sellegipoolest

Eile kogunes Narva linnavolikogu üheksaliikmeline fraktsioon Respekt, et arutada koostööd Mihhail Stalnuhhiniga. Enne teatasid kolm liiget, et nemad loodava koalitsiooniga kaasa ei lähe ning nende meelt ei muutnud ka see, et Stalnuhhinit volikogu esimeheks ei panda.