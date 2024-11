Lääne-Virumaal hukkus liiklusõnnetuses 19-aastane noormees, autol olid rehvid kulunud

Politseinikud tuvastasid, et Citröenil olid all nõutele mittevastavad ehk kulunud rehvid. Hetkel teadaolevalt olid mõlemad juhid nõuetekohaselt kinnitatud ja vastava kategooria juhtimisõigusega.

Avariipaigas on üks sõidusuund vaba, politseinikud reguleerivad kohapeal liiklust. Teekate on lumemärg ja lubatud suurim sõidukiirus on 90 km/h.