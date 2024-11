Trump valis tema arvates ebavajaliku haridusministeeriumi juhiks endise profimaadluse moguli Linda McMahoni

„Viimased neli aastat America First Policy Institute’i (AFPI) juhatuse esimehena on Linda olnud lapsevanemate õiguste tulihingeline eestvõitleja, teinud kõvasti tööd nii AFPI-s kui ka America First Worksis (AFW), et saavutada universaalne koolivalik 12 osariigis, mis annab lastele võimaluse saada oivalist haridust, sõltumata postiindeksist või sissetulekust,“ teatas Trump, vahendab Reuters.

Trumpi sõnul hakkab McMahon tegema väsimatult tööd, et laiendada universaalset koolivalikut üle kogu USA.

McMahon, keda peeti kaubandusministri kandidaadiks, juhtis Trumpi esimese administratsiooni ajal väikeettevõtete administratsiooni ning oli Trumpi esimese presidendivalimiste kampaania suurrahastaja ja varane toetaja ligi kümme aastat tagasi.

Professionaalse maadluse frantsiisi WWE kaasasutaja ja endine tegevjuht McMahon lahkus väikeettevõtete administratsioonist 2019. aastal, et hakata juhtima Trumpi toetavat organisatsiooni America First Action. Samuti on ta Trumpi-sõbraliku mõttekoja AFPI juht.

Haridusministeerium oli Trumpil kogu kampaania käigus pinnuks silmas ning ta väitis, et sinna on sisse imbunud radikaalid, fanaatikud ja marksistid.

Trump on lubanud haridusministeeriumi üldse laiali saata.

Selle ministeeriumi peamine roll on Associated Pressi teatel finantsroll. See jaotab igal aastal föderaalmiljardeid kolledžitele ja koolidele ning haldab föderaalset õppelaenude portfelli. Ministeeriumi kaotamine tähendaks nende ülesannete andmist mõnele teisele asutusele. Haridusministeeriumil on ka tähtis reguleeriv roll teenuste pakkumisel õppuritele, alates puuetega lastest kuni vaesuses elavate ja kodutute lasteni.

Trump on lubanud võtta ära föderaalraha koolidelt ja kolledžitelt, mis tegelevad „kriitilise rassiteooria, transsoolisuse hulluse ja muu sobimatu rassi-, soolise või poliitilise sisuga“.

Föderaalraha moodustab avalike koolide eelarvest vaid umbes 14%. Kolledžid ja ülikoolid sõltuvad sellest rohkem.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada