Erakondade reitingud: parempoolsete toetus läheneb valimiskünnisele

Nädalaga ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud. Liidrikohal jätkab kindlalt Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva Reformierakonna ees on 12,1 protsendipunkti. Reformierakonna toetus on küll nelja nädalaga kokku langenud 2,2 protsendipunkti võrra, kuid viimased tulemused viitavad selle trendi peatumisele. Kolmandat kohta hoidev Keskerakond jääb teisel kohal olevast peaministriparteist 3,3 protsendipunkti kaugusele.