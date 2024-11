Zelenskõi kritiseeris Euroopa Parlamendis peetud kõnes liidukantsler Scholzi

Zelenskõi tänas oma kõnes ELi seadusandjaid selle eest, et nad „tagasid, et selle kohutava sõja tuhandest päevast ei saanud ükski päev meie ühiste Euroopa väärtuste reetmise päevaks“.

„Ärge unustage, kui palju on Euroopa võimeline saavutama. Ja kui suudaksime peatada Euroopa elukorralduse allakäigu, saame Venemaad kindlasti õiglase rahu poole tõugata,“ ütles Zelenskõi. Ta lisas, et Venemaa ei ole õiglasest rahust huvitatud.

„Kui keegi Euroopas arvab, et suudab Moskvale maha müüa Ukraina või mõne muu riigi, nagu Balti riigid või Balkani riigid, Gruusia, Moldova ja saada midagi vastu, pidage meeles seda lihtsat tõde: keegi ei saa nautida rahulikku vett keset tormi,“ lisas Ukraina juht.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius pidi tunnistama, et arutelu „ei olnud nii tõhus, kui me kõik oleksime lootnud“. Samuti nentis ta, et Putin „ei ole valmis millegi üle läbirääkimisi pidama“.